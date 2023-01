VOLO DUO + THÉOPHILE • DÉFI SOLIDAIRE AU 6PAR4 Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

VOLO DUO + THÉOPHILE • DÉFI SOLIDAIRE AU 6PAR4 Laval, 21 janvier 2023, Laval . VOLO DUO + THÉOPHILE • DÉFI SOLIDAIRE AU 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis 6PAR4 Laval Mayenne 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 01:00:00

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval

Mayenne En assistant à cette soirée concert au 6PAR4, vous découvrez Volo (duo) et Théophile tout en aidant des enfants en situation de handicap qui habitent près de chez vous. En effet, la totalité du prix de votre billet ira dans la cagnotte Défi Solidaire, un dispositif du Crédit Mutuel qui permet de collecter des dons pour soutenir les familles locales confrontée au handicap. Volo Duo

– Duo de la chanson française. Ce sont 2 frères avec leurs guitares ! Théophile

– Angevin de 28 ans aux longs cheveux blonds et à la carrure imposante faisant de la chanson française. INFOS PRATIQUES :

· Lieu : 6PAR4

· Tout public

· Sur réservation

· Tarif : 12€ • Pour en savoir plus sur l’opération Défi Solidaire du Crédit Mutuel, rendez-vous sur www.defi-solidaire.fr Volo Duo + Théophile • Défi Solidaire au 6PAR4 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Laval Mayenne 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Ville Laval lieuville 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

VOLO DUO + THÉOPHILE • DÉFI SOLIDAIRE AU 6PAR4 Laval 2023-01-21 was last modified: by VOLO DUO + THÉOPHILE • DÉFI SOLIDAIRE AU 6PAR4 Laval Laval 21 janvier 2023 177 Rue du Vieux Saint-Louis 6PAR4 Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne