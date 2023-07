VISITE GUIDÉE – COMMENT SE SOIGNER AVEC DES PLANTES ? Volmunster, 13 juillet 2023, Volmunster.

Volmunster,Moselle

Cette visite du sentier nature vous est proposée au Moulin d’Eschviller.

Didier WIESCNY, Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre vous accompagne pour venir découvrir la faune et la flore locales, la botanique et les plantes médicinales.

Visite gratuite d’une durée d’environ 1h00 et sans inscription.

Renseignements au 03 87 96 76 40 ou accueil@moulindeschviller.fr. Tout public

Jeudi 2023-07-13 17:30:00 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Volmunster 57720 Moselle Grand Est



This nature trail tour is offered at the Moulin d?Eschviller.

Didier WIESCNY, Professor of Life and Earth Sciences, will accompany you on your discovery of local flora and fauna, botany and medicinal plants.

Visit free of charge, lasts around 1 hour and requires no registration.

Information on 03 87 96 76 40 or accueil@moulindeschviller.fr

Esta visita al sendero natural se ofrece en el Moulin d’Eschviller.

Didier WIESCNY, profesor de Ciencias de la Vida y de la Tierra, le hará descubrir la flora y la fauna locales, la botánica y las plantas medicinales.

La visita dura aproximadamente una hora y es gratuita, sin necesidad de inscripción.

Información en el 03 87 96 76 40 o en accueil@moulindeschviller.fr

Dieser Besuch des Naturlehrpfads wird Ihnen in der Mühle von Eschviller angeboten.

Didier WIESCNY, Lehrer für Lebens- und Geowissenschaften, begleitet Sie, um die lokale Fauna und Flora, die Botanik und die Heilpflanzen zu entdecken.

Der Besuch dauert ca. 1 Stunde und ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen unter 03 87 96 76 40 oder accueil@moulindeschviller.fr

