LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 11 Rue des écoles, 13 mai 2023, Volmerange-les-Mines.

L’amicale des Sapeurs Pompiers organise une soirée loto. De nombreux lots sont à gagner lors de cette soirée conviviale.

Une petite restauration et des boissons seront à vendre sur place.

Les portes de la salle seront ouvertes à 17h30 juste le temps de préparer ses cartons pour le loto qui commencera à 19h.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 17:30:00 ; fin : 2023-05-13 . 4 EUR.

11 Rue des écoles Salle des Fêtes

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



The firemen’s association organizes a lotto evening. Many prizes are to be won during this convivial evening.

A small restaurant and drinks will be sold on the spot.

The doors of the hall will be open at 5:30 pm just the time to prepare its boxes for the lotto which will start at 7 pm.

La asociación de bomberos organiza una noche de lotería. En esta agradable velada se podrán ganar numerosos premios.

Habrá comida y bebida a la venta in situ.

Las puertas de la sala se abrirán a las 17.30 horas, tiempo suficiente para preparar las cajas para la lotería que comenzará a las 19.00 horas.

Der Freundeskreis der Feuerwehr organisiert einen Lottoabend. Bei diesem geselligen Abend gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen.

Kleine Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft.

Die Türen des Saals werden um 17:30 Uhr geöffnet, damit Sie Ihre Kartons für das Lotto vorbereiten können, das um 19:00 Uhr beginnt.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS