**Coupe de France – 8ème de finale** Les **Spacer’s Volley** **de Toulouse** recoivent **Tours** au Palais des sports André Brouat pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En partenariat avec la **Croix Rouge** et la **Mairie de Toulouse**, les Spacer’s soutiennent l’ensemble du peuple ukrainien et **reverseront la totalité des bénéfices** de la billetterie à la Croix Rouge, qui vient en aide aux victimes de la crise humanitaire en Ukraine. **+ d’infos: [sur le site officiel des Spacer’s](https://www.spacerstoulouse.fr/)**

Prix : tarif unique de 8€Plus d’infos : Billetterie des Spacer’s volley

Sports Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

