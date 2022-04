Volley : Saint-Quentin reçoit Grand Nancy Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Volley : Saint-Quentin reçoit Grand Nancy Saint-Quentin, 25 avril 2022, Saint-Quentin. Volley : Saint-Quentin reçoit Grand Nancy Saint-Quentin

2022-04-25 – 2022-04-25

Saint-Quentin Aisne 5 Saint-Quentin reçoit Grand Nancy pour un match de l1/2 finale plays-offs Championnat de France.

Au Palais des Sports Pierre Ratte le lundi 25 avril à 20 heures. Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.

Saint-Quentin

