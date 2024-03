Volley – Elite Access féminine – Play-off – BMV – Saint-Dié – Journée 3 Palais des Sports de Bordeaux Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

2e match à domicile des playoffs ! ⚡️

C’est samedi 16 mars à 19H au Palais des Sports, et on vous réserve un programme de :

À 17H30 – La Bodega des Burdis ouvre ses portes et se met en mode PARTY avec au programme :

Un menu spécial avec buvette & cornets charcut’ / fromage

Faites la fête grâce au DJ set de la Radio ENJOY 33

Et grâce aux animations de l’ Etablissement Français du Sang

Et puis comme d’habitude :

18H15 : Jason Delalaire démarre l’animation musicale

Pause des 10 min : Challenge des écoles pour remporter un lot spécial au Very Bar Trip

Un programme spécial pour profiter à fond de cette fin de saison, et pour pousser les Burdis vers le sommet ⭐️

Rendez-vous dès maintenant sur la billetterie (lien en bio) ️

GO BURDIS !

Palais des Sports de Bordeaux 34 place de la ferme richemont Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Burdis Volley-Ball

Bordeaux Mérignac Volley