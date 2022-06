Volley des plages – tournoi

Volley des plages – tournoi, 14 juillet 2022, . Volley des plages – tournoi



2022-07-14 – 2022-07-14 Du 14 juillet au 25 août : tournois de volley-ball le mardi, jeudi et dimanche, à partir de 15h30, plage du Penon à Seignosse.

Masculines, Féminines, 4 X 4.

3€ par joueur.

Sans réservation. A 15h30. 3€. Plage du Penon. Du 14 juillet au 25 août : tournois de volley-ball le mardi, jeudi et dimanche, à partir de 15h30, plage du Penon à Seignosse.

Masculines, Féminines, 4 X 4.

3€ par joueur.

Sans réservation. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville