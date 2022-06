Volley des plages – 30ème Open Landes Côte Sud

Volley des plages – 30ème Open Landes Côte Sud, 11 août 2022, . Volley des plages – 30ème Open Landes Côte Sud



2022-08-11 15:30:00 – 2022-08-11 Le 30ème Open Landes Côte Sud de volley des plages se déroulera sur la plage du Penon à partir de 15h30 le jeudi 11 août. Catégories masculines et féminines.

4 niveaux : national, régional, départemental loisirs Label FFVB. Tarif : 10€ par joueur / joueuse.

Sans réservation. A 15h30. 10€ par joueur. Plage du Penon. +33 5 58 43 32 15 Le 30ème Open Landes Côte Sud de volley des plages se déroulera sur la plage du Penon à partir de 15h30 le jeudi 11 août. Catégories masculines et féminines.

4 niveaux : national, régional, départemental loisirs Label FFVB. Tarif : 10€ par joueur / joueuse.

Sans réservation. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville