Aisne Saint-Quentin reçoit Avignon pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 21 janvier à 20 heures.

Ouverture des portes à 18h.

Buvette et petite restauration.

communication@saintquentin-volley.fr +33 3 23 51 09 93 http://www.saintquentin-volley.fr/

