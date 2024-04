Volley-Ball & Musique brésilienne Parc du haut-fourneau U4 Uckange, dimanche 16 juin 2024.

Volley-Ball & Musique brésilienne Culture & Sport en Grand Est Dimanche 16 juin, 10h00 Parc du haut-fourneau U4 Entrée libre

OLYMPIADE CULTURELLE – Volley-Ball & Musique brésilienne

La venue des équipes brésiliennes nationales de volley-ball sera célébrée et marquée par une programmation riche et dynamique, rassemblant établissements d’enseignement artistique, musiciens, artistes, associations locales et sportifs !

Au programme des animations culturelles et sportives : concert de Lorraine Jazz Patrol avec les élèves l’école de musique de la Vallée de la Fensch et de Maizières-les-Metz, spectacle « On the Green » de la Cie Mister Fred, démonstration de « green-volley » par le club de Beach-volley d’Algrange, avec les professionnels des équipes brésiliennes, exposition et reportage photographiques de Raphaël Rodrigues Nascimento, sets musicaux de percussions brésiliennes par le groupe Beleza et l’Association Culturelle Les Portugais de Lorraine, démonstration de capoeira par Senzala Lorraine, démonstration de danses brésiliennes par l’Association Capverdienne de Moselle, offre de restauration de spécialités brésiliennes par les associations locales, etc.

Parc du haut-fourneau U4 1 Rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Uckange 57270 Moselle Grand Est 03 82 57 37 37 http://www.hf-u4.com https://www.facebook.com/u4.uckange Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, sauvegardé grâce à son inscription au titre des Monuments historiques, le haut-fourneau U4 est le dernier des 6 hauts-fourneaux de l’usine à fonte construite en 1890. L’un des rares monuments de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France, il est aujourd’hui un lieu de culture et de patrimoine. Le haut fourneau U4 est également devenu une œuvre d’art contemporain grâce à la mise en lumière « Tous les soleils » de Claude Lévêque. Route de Thionville.

©LorisRomano