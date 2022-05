Volley-Ball – 50ème Tournoi de Pentecôte Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Volley-Ball – 50ème Tournoi de Pentecôte Le Touquet-Paris-Plage, 5 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage. Volley-Ball – 50ème Tournoi de Pentecôte Palais des Sports Paul Olombel et sur les pelouses du Centre Sportif

Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-05 – 2022-06-06

Palais des Sports Paul Olombel et sur les pelouses du Centre Sportif

Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 5 et lundi 6 juin 2022 Volley-Ball – 50ème Tournoi de Pentecôte 3X3 du Touquet-Paris-Plage AC VB

Au Palais des Sports Paul Olombel, sur les pelouses du Centre Sportif, salle Gérard Bascoulergue et salle des sports du collège.

Dimanche : Tournois masculins et Féminin

