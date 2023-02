Le Monde Magique de Lilly Pop Salle des fêtes de Volgelsheim, 23 avril 2023 15:00, Volgelsheim.

Venez vivre une aventure magique avec Lilly-Pop et ses amis animaux aux noms de fruits rouges ! Une heure de magie, d’humour et d’aventure où les petits deviennent les acteurs du spectacle. Dimanche 23 avril, 15h00 1

https://www.billetweb.fr/le-monde-magique-de-lilly-pop

Spectacle de magie familial à ne pas manquer !

Préparez-vous à être transportés dans un univers fantastique et plein d’humour grâce à Lilly Pop et Peter Kamp, le duo de magiciens pour enfants le plus populaire.

Lilly Pop, la magicienne-illusionniste avec son monde féérique et ses pouvoirs magiques, est considérée comme une référence en matière de magie pour les enfants. Avec son apprenti maladroit, Peter, elle emmène le public dans un monde fantastique qui renvoie aux personnages imaginaires de l’enfance, avec des animaux tels que des colombes, des lapins et des cochons d’Inde.

Lors du spectacle, les enfants sont invités à monter sur scène pour devenir à leur tour magiciens, grâce à la distribution de pouvoirs magiques de Lilly Pop. Ils deviennent ainsi les acteurs du spectacle et participent à une grande illusion qui émerveillera tout le monde.

Le Monde Magique de Lilly Pop est un mélange unique de féerie et d’humour, qui assure une heure de spectacle inoubliable pour toute la famille. Les enfants se souviendront de ce moment pour toujours, et les adultes seront également captivés par l’atmosphère enchanteresse et les effets magiques.

N’hésitez pas à réserver vos billets pour Le Monde Magique de Lilly Pop dès maintenant !

Salle des fêtes de Volgelsheim 1, rue de la Clef de Sol Volgelsheim Volgelsheim 68600 Haut-Rhin

