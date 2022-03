Aurélien le Magicien Salle des fêtes de Volgelsheim, 10 avril 2022 14:00, Volgelsheim.

Dimanche 10 avril, 14h00 Sur place Adultes et + 12 ans : 12€ – Enfants : Jusqu’à 12 ans : 8€ https://www.billetweb.fr/aurelien-le-magicien

Aurélien le Magicien vous donne rendez-vous le dimanche 10 avril 2022. Cet illusionniste professionnel et passionné présentera son dernier spectacle à la salle des fêtes de Volgelsheim.

Un spectacle visuel, interactif, ou les numéros se succèdent, mêlant humour et poésie, avec en final un numéro d’ombre chinoise pour le plaisir des petits et des grands.

Drôle, chaleureux et participatif, ce spectacle réunit tous les atouts pour plaire aux familles.

Qui est ce magicien?

Aurélien HANNEBIQUE, alias « Aurélien le magicien », est né le 20 juillet 1986 à Amiens.

Il fait ses débuts de magicien à l’âge de 12 ans, en se produisant dans une maison de retraite, puis de fil en aiguille en animant les anniversaires, les communions, mariages …

Il sait très vite que quand il sera grand il deviendra magicien.

Avant de se lancer dans le grand bain, il poursuit ses études. Il obtient son Baccalauréat Littéraire spécialité Théâtre en 2003, puis il va ensuite étudier à l’Université d’Artois à Arras pour décrocher en 2006 sa Licence en arts et spectacle, puis poursuivre avec un Master en 2008. Aurélien devient Professionnel à l’Age de 22 ans.

Originaire du Nord pas de Calais, il assure tous type d’évènements, du privé au public, au niveau Local, National et International.

Il participe à des émissions TV, des festivals, des galas et se spécialise dans le close up, la magie de scène et la Grande Illusion.

Solidarité Ukraine

Ce spectacle de magie se déroulera en partenariat avec le Secours Populaire du Haut-Rhin, à qui les bénéfices du spectacle seront reversés pour l’Ukraine.

Une collecte sera également installée par le secours populaire à la salle des fêtes le jour du spectacle..

INFOS PRATIQUES

Quand ? Dimanche 10 avril 2022 à 14h30

Où ? Salle des fêtes de Volgelsheim – 1 Rue de la Clef de Sol – 68600 Volgelsheim

Combien ?

– Adultes et + 12 ans : 12€

– Enfants : Jusqu’à 12 ans : 8€

À partir de 13H30, Ouverture de la caisse et de l’espace bar de la salle des fêtes.

Ouverture salle de spectacle dès 14H00 (Placement libre)

Pass sanitaire ? En fonction de l’évolution de la législation le jour du spectacle.

Réservez vos billets : https://www.billetweb.fr/aurelien-le-magicien

Salle des fêtes de Volgelsheim 68600 Volgelsheim 68600 Volgelsheim Haut-Rhin

dimanche 10 avril – 14h00 à 16h00