Apprenez à sculpter des ballons avec Tontonballons Salle des fêtes de Volgelsheim, 11 février 2023 09:00, Volgelsheim.

Samedi 11 février, 09h00 Sur place sur inscriptions https://www.helloasso.com/associations/magic-events/evenements/apprenez-a-sculpter-des-ballons-avec-tontonballons

Ateliers de sculptures sur ballons destinés aux particuliers ( à partir de 9 ans), artistes, animateurs et professionnels de l’enfance animés par Tontonballons

L’association Magic Events vous propose des ateliers de sculpture sur ballons animés par TONTONBALLONS, demi-finaliste de l’émission « LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT » 2022

Ces ateliers seront destinés aux particuliers (enfants à partie de 9 ans et adultes), artistes, animateurs et professionnels de l’enfance.

Vous apprendrez les bases de la sculpture sur ballons et de la décoration en ballons.

Tontonballons vous enseignera les techniques essentielles de la décoration en ballons et de la sculpture de ballons. (Matériel fourni)

Vous pourrez utiliser ces compétences pour animer et réaliser de superbes présentations lors de fêtes, d’anniversaires, de mariages, de réceptions professionnelles, etc.

MATIN : Workshop Débutants (À Partir De 9 Ans) :

Durée : 1 heure

Tarif : 5€

Vous apprendrez les bases de la sculpture sur ballons.

3 sessions au choix : de 9 h à 10 h, de 10 h à 11 h, de 11 h à 12 h

APRÈS-MIDI Workshop Perfectionnement (À partir de 16 ans) :

Durée : 2 heures (de 13 h 30 à 15 h 30)

Tarif : 20 €

Vous apprendrez à sculpter des figures de 2 à 7 ballons

APRÈS-MIDI Workshop Décoration en ballons (À partir de 16 ans) :

Durée : 2 heures (de 16 h 00 à 18 h 00)

Tarif : 20 €

Vous apprendrez à faire une décoration en ballons.

Workshop Journée entière :

Tarif : 45 € (à partir de 16 ans)

Infos / Réservations : Tél : 06 14 29 08 41

Salle des fêtes de Volgelsheim 1, rue de la Clef de Sol Volgelsheim 68600 Volgelsheim Haut-Rhin

samedi 11 février – 09h00 à 18h00