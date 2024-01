Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin Volgelsheim, samedi 13 juillet 2024.

Volgelsheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 15:00:00

fin : 2024-07-31 17:45:00

Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers deux modes de transport originaux et insolites : une ancienne rame tractée par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche.

Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau mouche sur le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers deux modes de transport originaux et insolites…

EUR.

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach