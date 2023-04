Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin, 14 mai 2023, Volgelsheim.

Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers deux modes de transport originaux et insolites : une ancienne rame tractée par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-29 18:15:00. EUR.

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



The glorious invention of the early 19th century, the steam locomotive has not finished impressing us. A combined steam train and boat tour on the Rhine will allow you to discover the Alsatian Ried and the river through two original and unusual modes of transport: an old train pulled by a locomotive from the early 20th century and a fly boat.

Glorioso invento de principios del siglo XIX, la locomotora de vapor no ha terminado de impresionarnos. Un recorrido combinado en tren de vapor y barco por el Rin le permitirá descubrir el Ried alsaciano y el río a través de dos medios de transporte originales e insólitos: un antiguo tren tirado por una locomotora de principios del siglo XX y un fly boat.

Die Dampflokomotive, eine glorreiche Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts, beeindruckt uns immer wieder aufs Neue. Auf einer kombinierten Rundfahrt mit Dampfzug und Rheinschiff können Sie das elsässische Ried und den Fluss mit zwei originellen und ungewöhnlichen Transportmitteln entdecken: einem alten Zug, der von einer Lokomotive aus dem frühen 20. Jahrhundert gezogen wird, und einem Fliegenboot.

