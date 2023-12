Vente à la ferme Pulvermühle Volgelsheim, 2 janvier 2024, Volgelsheim.

Volgelsheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 16:00:00

fin : 2024-12-23 19:00:00

Retrouvez nos fruits et légumes ainsi qu’une large gamme de produits frais qui complètent notre offre, issus de l’Agriculture Biologique venus d’autres producteurs locaux ou fournis par nos grossistes partenaires, Rinklin naturkost et la SCOT Cigogne afin de compléter notre gamme. Vous pouvez également y retirer vos commandes spéciales que nous aurons préparées par avance..

EUR.

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach