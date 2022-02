Volez prend deux L Serres-Castet, 22 avril 2022, Serres-Castet.

Volez prend deux L Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet

2022-04-22 – 2022-04-22 Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet

Avec la compagnie Thomas Visonneau.

Voler prend deux L vous invite à prendre de la hauteur, à lever les yeux vers le ciel pour réapprendre à regarder la nature qui nous entoure. Mêlant poèmes de Prévert et anecdotes croustillantes, Frédéric Périgaud partage sa passion d’ornithologue et se livre à un seul en scène tantôt drôle et cocasse, tantôt nostalgique et troublant. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux ? Ces animaux fragiles, vulnérables et majestueux nous interpellent sur notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard.

Thomas Visonneau vous propose d’entrer dans cette bulle poétique où l’enchantement est à porter de main. Un moment à partager en famille, dans la douceur du ciel bleu.

Durée : 50 min – Dès 8 ans.

Avec la compagnie Thomas Visonneau.

Voler prend deux L vous invite à prendre de la hauteur, à lever les yeux vers le ciel pour réapprendre à regarder la nature qui nous entoure. Mêlant poèmes de Prévert et anecdotes croustillantes, Frédéric Périgaud partage sa passion d’ornithologue et se livre à un seul en scène tantôt drôle et cocasse, tantôt nostalgique et troublant. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux ? Ces animaux fragiles, vulnérables et majestueux nous interpellent sur notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard.

Thomas Visonneau vous propose d’entrer dans cette bulle poétique où l’enchantement est à porter de main. Un moment à partager en famille, dans la douceur du ciel bleu.

Durée : 50 min – Dès 8 ans.

+33 5 59 33 11 66

Avec la compagnie Thomas Visonneau.

Voler prend deux L vous invite à prendre de la hauteur, à lever les yeux vers le ciel pour réapprendre à regarder la nature qui nous entoure. Mêlant poèmes de Prévert et anecdotes croustillantes, Frédéric Périgaud partage sa passion d’ornithologue et se livre à un seul en scène tantôt drôle et cocasse, tantôt nostalgique et troublant. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux ? Ces animaux fragiles, vulnérables et majestueux nous interpellent sur notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard.

Thomas Visonneau vous propose d’entrer dans cette bulle poétique où l’enchantement est à porter de main. Un moment à partager en famille, dans la douceur du ciel bleu.

Durée : 50 min – Dès 8 ans.

Thomas Visonneau

Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT Nord Béarn