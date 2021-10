Albi COSEC Albi, Tarn VOLEY-BALL FÉMININ COSEC Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

VOLEY-BALL FÉMININ COSEC, 4 décembre 2021, Albi. VOLEY-BALL FÉMININ

COSEC, le samedi 4 décembre à 20:00 4€

France Avenir 2024 / Évreux COSEC 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T23:00:00

