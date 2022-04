volet territorial des fonds européens – concertation des acteurs locaux ESTER technopole, 4 mai 2022, Limoges.

volet territorial des fonds européens – concertation des acteurs locaux

ESTER technopole, le mercredi 4 mai à 16:30

### Le volet territorial des fonds européens Le volet territorial des fonds européens (FEDER axe 5 et LEADER) est confié à des territoires de contractualisation composés de plusieurs intercommunalités, qui doivent élaborer une stratégie d’attribution de financement au plus près des besoins locaux. Cette stratégie doit être présentée à la Région Nouvelle Aquitaine (autorité de gestion), pour validation, avant le 17 juin prochain. Lorsque cette stratégie sera validée, le territoire de contractualisation pourra alors commencer à sélectionner les projets publics ou privés répondant aux besoins locaux, afin que leur soit attribué un financement européen. ### Un vrai besoin de concertation En ce qui concerne notre territoire de contractualisation, composé de Limoges Métropole et de ELAN, une première ébauche de stratégie a été bâtie, et elle est maintenant soumise à votre analyse, afin qu’elle corresponde au mieux aux besoins que vous avez identifiés sur le territoire. Votre mobilisation est indispensable afin de recueillir vos commentaires et vos avis. Votre implication est nécessaire pour mettre en place une stratégie globale et multisectorielle. **Votre avis nous intéresse ! Faîtes nous part de vos envies et de vos besoins pour l’avenir !** **Pour cela, une réunion de concertation est organisée le 4 mai, en présence des partenaires institutionnels et réseaux d’actuers locaux concernés par le volet territorial des fonds. En complément, la concertation se poursuit en ligne, dès maintenant et jusqu’au 9 mai à l’adresse : [https://www.limoges-metropole.fr/informations-transversales/actualites/limoges-metropole-et-elan-limousin-avenir-nature-1022](https://www.limoges-metropole.fr/informations-transversales/actualites/limoges-metropole-et-elan-limousin-avenir-nature-1022)**

entrée sur invitation et questionnaire en ligne ouvert à tous

Limoges Métropole recueille l’avis des acteurs locaux sur son programme d’actions en faveur du développement local pouvant être soutenu par les fonds européens.

ESTER technopole Limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T16:30:00 2022-05-04T18:30:00