Volero Muséum départemental du Var, 14 mai 2022, Toulon.

Volero

le samedi 14 mai à Muséum départemental du Var

L’esplanade du cèdre autour du Muséum départemental du Var accueillera la RIDZcompagnie pour vous proposer de prendre votre envol, soulevé par l’Amour. Emporté par les éléments, l’air, le temps, une mélodie, une invitation à prendre votre élan dans l’inspiration d’une expression, d’une action… À Voyager, Flotter, Disparaître en élevant votre âme et votre spiritualité. VOLERO… Cette dernière création de la RIDZcompagnie rendra hommage à la culture gitane et à une partie de l’histoire familiale de la chorégraphe… L’importance de savoir d’où l’on vient afin de mieux comprendre qui l’on est et où nous allons. L’errance du peuple gitan, est la dernière source d’inspiration de Simonne RIZZO pour créer ce Bolero chorégraphique. Avec Claire Chastaing et Thomas Queyrens au plateau, ils se sont plongés dans la quête de cette terre promise, la notion d’unité, de complicité humaine et musicale.

Accès libre, sans réservation et gratuit. Spectacle en plein air

Événement autour du Muséum départemental, la Nuit des Musées est confiée à la RIDZcompagnie, pour un spectacle enivrant autour de la culture tzigane, du Boléro et du flamenco.

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00