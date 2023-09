Cet évènement est passé Semaine de sensibilisation aux Vautours Volerie des Aigles Kintzheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kintzheim Semaine de sensibilisation aux Vautours Volerie des Aigles Kintzheim, 2 septembre 2023, Kintzheim. Semaine de sensibilisation aux Vautours 2 et 3 septembre Volerie des Aigles Entrée payante – tarifs & billetterie sur : www.voleriedesaigles.com Mal aimés et encore trop souvent victimes de préjugés, ces rapaces pourtant fascinants jouent un rôle essentiel dans la nature.

Vautour Fauve, Palmiste, urubu noir, percnoptère, condor… Partez à la rencontre de 10 espèces emblématiques présentes à la Volerie, sur terre & en plein vol !

De nombreuses animations ludiques & pédagogiques vous seront proposées au château tout au long de la semaine avec nos soigneurs :

• Ateliers enfants, jeux

• Expo

• Animations découverte

• Spectacle en vol commenté

Animations gratuites, inclues dans le billet d’entrée. Programme détaillé & horaires à venir, sur www.voleriedesaigles.com Volerie des Aigles 67600 Kintzheim Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.voleriedesaigles.com/fr/animations/vautours »}] [{« link »: « http://www.voleriedesaigles.com »}] https://www.voleriedesaigles.com/fr/animations/vautours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T13:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T09:30:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00 Volerie Vautours Volerie des Aigles Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Kintzheim Autres Lieu Volerie des Aigles Adresse 67600 Kintzheim Ville Kintzheim Departement Bas-Rhin Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Volerie des Aigles Kintzheim latitude longitude 48.256106;7.386617

Volerie des Aigles Kintzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kintzheim/