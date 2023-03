Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer ESPACE 44, 2 avril 2023, LYON. Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 18:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Après quelques visites auprès de poètes espagnols, un voyage dans l’univers d’Artaud, un parcours sur le chemin philosophique de Nietzsche, une plongée dans les quatre éléments de Bachelard, aujourd’hui nous avons choisi de retracer l’œuvre de l’immense poète, cet homme blessé qu’était Rainer Maria Rilke. Notre création pour la scène à partir de quelques écrits est née de ce besoin de transmettre sa parole toute en douceur, telle « une mélodie une et commune ». Et nous voilà sur les traces de ce poète , nous imprégnant de toutes les vibrations que l’on ressent depuis ses paroles que l’acteur, Stéphane Naigeon, nous laisse percevoir à travers son immense talent. La violoniste, Sabine Debruyne, merveilleuse interprète des tendres mélodies de Gérard Maimone apporte une résonance intime à la beauté de ce moment poétique. Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer Votre billet est ici ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône Après quelques visites auprès de poètes espagnols, un voyage dans l’univers d’Artaud, un parcours sur le chemin philosophique de Nietzsche, une plongée dans les quatre éléments de Bachelard, aujourd’hui nous avons choisi de retracer l’œuvre de l’immense poète, cet homme blessé qu’était Rainer Maria Rilke. Notre création pour la scène à partir de quelques écrits est née de ce besoin de transmettre sa parole toute en douceur, telle « une mélodie une et commune ». Et nous voilà sur les traces de ce poète , nous imprégnant de toutes les vibrations que l’on ressent depuis ses paroles que l’acteur, Stéphane Naigeon, nous laisse percevoir à travers son immense talent. La violoniste, Sabine Debruyne, merveilleuse interprète des tendres mélodies de Gérard Maimone apporte une résonance intime à la beauté de ce moment poétique. .19.3 EUR19.3. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu ESPACE 44 Adresse 44, rue Burdeau Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville ESPACE 44 LYON

ESPACE 44 LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer ESPACE 44 2023-04-02 was last modified: by Voler Vers Les Etoiles Avec Rainer ESPACE 44 ESPACE 44 2 avril 2023 ESPACE 44 LYON

LYON Rhône