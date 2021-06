Voler prend deux l Belin-Béliet, 12 juin 2021-12 juin 2021, Belin-Béliet.

Voler prend deux l 2021-06-12 18:00:00 – 2021-06-12 19:00:00

Belin-Béliet Gironde

Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une « vraie fausse conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en proposant un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. ‘Voler prend deux L’ est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers le sol. Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit quand le corps lévite entre ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de se poser dans l’harmonie retrouvée.

Écriture : Thomas Visonneau et Frédéric Périgaud

Conception / Mise en scène : Thomas Visonneau

Avec : Frédéric Périgaud – Dessin : Margot Galinet

+33 5 57 71 99 99

pnrlg