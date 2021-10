Voler dans les plumes Théâtre Am Stram Gram – Genève, 4 février 2022, Genève.

Voler dans les plumes

du vendredi 4 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 4 au 6 février 2022 Dès 4 ans · 50 MIN CIRQUE / CLOWN DIANE DUGARD ET JUAN COCHO Suitable for non-French speakers Le spectacle va commencer dans quelques minutes, et c’est la panique : Aude ne se sent pas bien. Je suis dans sa loge, elle se regarde dans le miroir, elle est patraque. Aude, c’est une poule. Ça fait quelques jours qu’elle est arrivée à Genève avec ses copines poules : Louise, Marie-Thérèse, Alba, Grisette, Géraldine… Diane et Juan nous rejoignent. Eux, ce sont des humains. Ils disent : « T’inquiète pas, Aude, ma poulette, ce soir tu regardes le spectacle, et c’est Grisette qui te remplace. » Ils sont gentils, Diane et Juan. Annonce dans les loges : « Entrée en scène dans cinq minutes ! » Grisette révise rapidement le rôle. Pour la première entrée, elle doit se mettre en équilibre sur la tête de Diane… Grisette me dit : « C’est facile, j’ai l’habitude. » Je regarde le spectacle depuis les coulisses. Aude fait dodo dans mes bras. C’est pas des numéros de cirque. Plutôt des drôles de paysages, tout doux. À la fin du spectacle, Aude ne tient plus en place. Elle s’échappe de mes bras et file sur scène pour le salut final. SUITABLE FOR NON-FRENCH SPEAKERS A retro-futuristic show with chickens as heroines. The show is going to start in a few minutes, and everyone is in a panic: Aude is not feeling well. I’m in her dressing room, she’ s looking at herself in the mirror, and she’s a mess. Aude is a chicken. She got to Geneva a few days ago with her chicken friends: Louise, Marie-Thérèse, Alba, Grisette and Géraldine. Diane and Juan join us. They are humans. They say: “Don’t worry, Aude, my hen, tonight you’re watching the show, and Grisette is standing in for you.” Diane and Juan are nice like that. Stage door call: “On stage in five minutes!” Grisette quickly revises the role. For her first entrance, she has to balance on Diane’s head… Grisette says to me, “It’s easy, I’m used to it.” I watch the show from the wings. Aude sleeps in my arms. These are not circus acts. More like funny, very gentle landscapes. At the end of the show, Aude can’t stand still anymore. She escapes from my arms and runs on stage for the final bow. COMPAGNIE DES PLUMÉS | Conception et jeu : Juan Cocho, Diane Dugard | Lumière : Jérôme Pigeon | Costumes : Claire Dugard, Fanny Gautreau | Décor, construction : Arnaud Destree Soutien : Conseil régional des Hauts- de-France, DRAC des Hauts-de-France, Théâtre de la Girandole – Scène conventionnée – Cusset, La Picardie Verte, La Batoude – Centre des arts du cirque et de la rue, La Cascade – Pôle national des arts du cirque Auvergne Rhône-Alpes

De 10 à 25 francs

Un spectacle rétrofuturiste avec des poules pour héroïnes.

Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T19:00:00 2022-02-04T19:50:00;2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T17:50:00;2022-02-06T17:00:00 2022-02-06T17:50:00