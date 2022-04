VOLER DANS LES PLUMES L’illiade, 1 mai 2022, Illkirch-Graffenstaden.

VOLER DANS LES PLUMES

L’illiade, le dimanche 1 mai à 17:00

Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se baladent, bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton et de la télévision sortent des images surprenantes… La compagnie a su créer, avec son humour absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en fredonnant. _« Aussi déjantée que décalée… »_ Paris Match _« Un spectacle pouleversant »_ France inter

Tarifs (en €) Plein : 25 Réduit : 22 Abonné : 17 Jeune : 6

Ça déménage à la maison. On prend valises et cartons, poulettes et chiens pour s’installer ailleurs.

L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T17:00:00 2022-05-01T17:50:00