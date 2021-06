Paris Studio Le Regard du Cygne Paris Voler comme personne – Thalia Pigier Studio Le Regard du Cygne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Voler comme personne – Thalia Pigier Studio Le Regard du Cygne, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Paris. Voler comme personne – Thalia Pigier

Studio Le Regard du Cygne, le dimanche 19 septembre à 15:30

Je suis partie sur les traces de Gino de Dominicis, performeur italien qui tentait de s’envoler en 1962, en poursuivant sa pratique pendant deux mois à travers la France, tentant de m’envoler chaque jour depuis différents perchoirs. Je travaille avec des avions en papier, m’inspirant de leur mouvement pour ma chorégraphie, leurs points de chute constituent des checkpoints de souvenirs autour desquels j’arpente des kilomètres de vie réelle ou fantasmée. Cette performance autobiographique me ramène à l’origine de mon mouvement – une origine culturelle qui puise sa source dans la cumbia de ma mère – et s’interroge sur ce qui nous reste des influences qui nous ont marquées, des références qui nous façonnent. Que reste-t-il du point de départ au fur et à mesure que nous nous déplaçons ? Et ce qui nous a traversé, comment en danser la trace ? Quelle est cette danse que je danse ?

sur inscription

Voler comme personne Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio Le Regard du Cygne Adresse 210 rue de Belleville 75020 Paris Ville Paris lieuville Studio Le Regard du Cygne Paris