2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-10 22:00:00

La médiathèque de Parentis-en-Born reçoit Jacques-Marie Bardintzeff, le volcanologue français, professeur agrégé à l'université Paris-Sud Orsay et écrivain, pour une conférence passionnante au centre de la terre ! Volcans, séismes, tsunamis ont depuis les origines suscité la curiosité mais aussi la crainte des hommes. La peur qu'ils inspirent ou leurs manifestations aussi soudaines que dévastatrices leur confèrent un mystère qui aiguise les passions. Comment naissent, vivent et meurent les volcans ? Où sont-ils situés et à quoi ressemblent-ils ? Comment prévenir leurs colères ? Peut-on limiter les conséquences terribles des séismes et des tsunamis ? Quelles sont, en France les régions à risques ? Quels sont les progrès actuels en terme de prévision ? Un voyage avec un guide exceptionnel à l'écoute des signes et des phénomènes extraordinaires de la planète TERRE.

dernière mise à jour : 2023-02-16 par OT Grands Lacs

