Vias 34550 Savez-vous que notre région est marquée par le volcanisme ?

Elle est traversée par une chaîne d’anciens volcans qui plongent dans la Méditerranée au « cap » d’Agde. Le territoire est ainsi parsemé de sites basaltiques étonnants qui recèlent de roches d’une grande diversité. Laissez-vous guider par un spécialiste du volcanisme qui vous conduira au sommet des volcans des Mont Ramus pour vous raconter le paysage, son histoire, ses couleurs. Prêt du matériel d’observation : jumelles, boussoles, filets à papillon..

Inscriptions et réservations obligatoires auprès du Bureau d’Information Touristique de Vias 04 67 21 76 25

