Hôtel de Ville, le dimanche 5 septembre

**LES VOITURES ANCIENNES DEFILERONT BIEN LE 5 SEPTEMBRE** Pour sa 12e édition, le défilé “Volants et Calandres” de l’AVAVA, Association Versaillaise des Amateurs de Voitures Anciennes, dédié aux véhicules de toutes marques d’avant 1990, aura lieu devant l’Hôtel de Ville ce dimanche 5 septembre.( sous réserves qu’entre temps des nouvelles mesures sanitaires ne remettent en cause cet évènement). **Au programme :** • 10h00, regroupement d’une soixantaine de modèles de collections engagés. • 11h15, départ vers une destination extérieure à Versailles, avec halte photos. • 13h00, retour devant l’Hotel de Ville pour une exposition ouverte au Public. accompagnée du Phantom Jazz Band • 14h30, début du défilé individuel des modèles sélectionnés, avec remise d’un cadeau aux voitures plébiscitées par le public et un groupe d’experts. en présence de Mr le Maire • 16h30, fin de la présentation. **Sous réserve que les conditions sanitaires permettent le déroulement de cet événement**

Entrée libre au public / inscription obligatoire aux participants

Exposition et défilé de véhicules anciens Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles

2021-09-05

