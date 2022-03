Volailles festives de la ferme d’Illats Cérons Cérons Catégories d’évènement: Cérons

Gironde

Volailles festives de la ferme d’Illats Cérons, 12 mars 2022, Cérons. Volailles festives de la ferme d’Illats Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons

2022-03-12 – 2022-03-12 Ferme d’Illats Côte de Caulet

Cérons Gironde Cérons Cette journée sera l’occasion de faire l’acquisition de vos premières poules, ou d’agrandir le poulailler…merci de vous munir d’un carton.

▪️ ventes de poules prêtes à pondre et produits annexes : copeaux de bois, céréales

▪️ toutes les heures : pédagogie conseils autour de la poule, la ponte, l’alimentation, le poulailler, la lutte contre les nuisibles, la santé de vos poules….pour toute la famille

▪️ la rôtissoire tourne : poulet rôti, frites, finger food à emporter, mode pique-nique dans les bois de la ferme

▪️ vente de produits de la ferme : poulets, pintades, canettes, découpe de poulet, oeufs… Cette journée sera l’occasion de faire l’acquisition de vos premières poules, ou d’agrandir le poulailler…merci de vous munir d’un carton.

▪️ ventes de poules prêtes à pondre et produits annexes : copeaux de bois, céréales

▪️ toutes les heures : pédagogie conseils autour de la poule, la ponte, l’alimentation, le poulailler, la lutte contre les nuisibles, la santé de vos poules….pour toute la famille

▪️ la rôtissoire tourne : poulet rôti, frites, finger food à emporter, mode pique-nique dans les bois de la ferme

▪️ vente de produits de la ferme : poulets, pintades, canettes, découpe de poulet, oeufs… +33 6 01 63 79 68 Cette journée sera l’occasion de faire l’acquisition de vos premières poules, ou d’agrandir le poulailler…merci de vous munir d’un carton.

▪️ ventes de poules prêtes à pondre et produits annexes : copeaux de bois, céréales

▪️ toutes les heures : pédagogie conseils autour de la poule, la ponte, l’alimentation, le poulailler, la lutte contre les nuisibles, la santé de vos poules….pour toute la famille

▪️ la rôtissoire tourne : poulet rôti, frites, finger food à emporter, mode pique-nique dans les bois de la ferme

▪️ vente de produits de la ferme : poulets, pintades, canettes, découpe de poulet, oeufs… Ferme d’Illats

Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cérons, Gironde Autres Lieu Cérons Adresse Ferme d'Illats Côte de Caulet Ville Cérons lieuville Ferme d'Illats Côte de Caulet Cérons Departement Gironde

Cérons Cérons Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerons/

Volailles festives de la ferme d’Illats Cérons 2022-03-12 was last modified: by Volailles festives de la ferme d’Illats Cérons Cérons 12 mars 2022 Cérons Gironde

Cérons Gironde