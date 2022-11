VOL EN ULM AVEC LE PÈRE NOËL Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

VOL EN ULM AVEC LE PÈRE NOËL

Fontenay-le-Comte, 23 décembre 2022

Aérodrome Allée Raymond Bazin Fontenay-le-Comte

2022-12-23 – 2023-01-02

Allée Raymond Bazin Aérodrome

Fontenay-le-Comte

Choisissez votre traineau et partez pour un vol allant de 15 à 60 min. Traineau Loisirs (SUPER GUÉPARD) :

– 20 minutes de vol : 75€

– 30 minutes de vol : 95€

– 60 minutes de vol : 160€ Traineau Super Rapide (VL 3 – B) :

– 15 minutes de vol : 85€

– 30 minutes de vol : 145€

– 60 minutes de vol : 245€ Sur réservation uniquement

Vol possible de 7 ans jusqu’à 77 et +

Lieu de décollage : Aérodrome de Fontenay-le-Comte Du 23 décembre au 2 janvier, ULM 85 LFFK vous propose des vols de découverte avec le Père Noël ! ulm85lffk@gmail.com Allée Raymond Bazin Aérodrome Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

