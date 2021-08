Lacommande Lacommande Lacommande, Pyrénées-Atlantiques Vol en montgolfière et cinéma de plein air Lacommande Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

Pyrénées-Atlantiques

Vol en montgolfière et cinéma de plein air Lacommande, 19 août 2021, Lacommande. Vol en montgolfière et cinéma de plein air 2021-08-19 – 2021-08-19

Lacommande Pyrénées-Atlantiques Lacommande 3 EUR De 19h à 20h30 : Vol captif en Montgolfière. Et si on se rapprochait du ciel pour mieux apprécier le paysage ? Alexis nous embarque dans sa nacelle pour une expérience à des dizaines de mètres pendant quelques minutes. Public à partir de 1,20m.

21h : Cinéma de plein air « Le magicien d’Oz » version 1939. Dorothy, une orpheline, mène une existence tranquille au Kansas dans la ferme de sa tante. Jusqu’au jour où sa voisine, une institutrice acariâtre, tente de lui enlever son chien Toto. Dorothy s’enfuit avec l’animal, c’est alors qu’une tornade les transporte dans un monde étrange.

Durée : 1h50. Public : familial

