Sauternes Sauternes Gironde, Sauternes Vol en montgolfière au dessus de Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes

Vol en montgolfière au dessus de Sauternes, 3 avril 2021-3 avril 2021, Sauternes. Vol en montgolfière au dessus de Sauternes 2021-04-03 – 2021-04-03

Sauternes Gironde Sauternes EUR 225 Vivez une expérience inoubliable ! Sentiment de plénitude et panorama époustouflant pour nos vols en montgolfière au départ du Château d’Arche, Grand Cru Classé de Sauternes. Il vous faudra compter 3 heures de votre temps, vous participerez à la mise en place du ballon afin d’embarquer avec le pilote Sarladais, Paul Henri Carail et son équipe. L’heure de décollage sera communiquée quelques jours avant le vol suivant la météo.

C’est en survolant les crus mythiques de Sauternes que nous vous ferons déguster le Château d’Arche, Grand Cru Classé, 1855. CONDITIONS :

– Départ soit au lever soit au coucher du soleil

– Prévoir une tenue décontractée sans talons hauts ni chaussures ouvertes

– Mesurer plus d’1m50. En cas de mauvais temps ou de confinement, nous vous proposerons d’autres dates ou un remboursement. Vivez une expérience inoubliable ! Sentiment de plénitude et panorama époustouflant pour nos vols en montgolfière au départ du Château d’Arche, Grand Cru Classé de Sauternes. Il vous faudra compter 3 heures de votre temps, vous participerez à la mise en place du ballon afin d’embarquer avec le pilote Sarladais, Paul Henri Carail et son équipe. L’heure de décollage sera communiquée quelques jours avant le vol suivant la météo.

C’est en survolant les crus mythiques de Sauternes que nous vous ferons déguster le Château d’Arche, Grand Cru Classé, 1855. CONDITIONS :

– Départ soit au lever soit au coucher du soleil

– Prévoir une tenue décontractée sans talons hauts ni chaussures ouvertes

– Mesurer plus d’1m50. En cas de mauvais temps ou de confinement, nous vous proposerons d’autres dates ou un remboursement. +33 5 56 76 67 67 Vivez une expérience inoubliable ! Sentiment de plénitude et panorama époustouflant pour nos vols en montgolfière au départ du Château d’Arche, Grand Cru Classé de Sauternes. Il vous faudra compter 3 heures de votre temps, vous participerez à la mise en place du ballon afin d’embarquer avec le pilote Sarladais, Paul Henri Carail et son équipe. L’heure de décollage sera communiquée quelques jours avant le vol suivant la météo.

C’est en survolant les crus mythiques de Sauternes que nous vous ferons déguster le Château d’Arche, Grand Cru Classé, 1855. CONDITIONS :

– Départ soit au lever soit au coucher du soleil

– Prévoir une tenue décontractée sans talons hauts ni chaussures ouvertes

– Mesurer plus d’1m50. En cas de mauvais temps ou de confinement, nous vous proposerons d’autres dates ou un remboursement. Vivez une expérience inoubliable ! Sentiment de plénitude et panorama époustouflant pour nos vols en montgolfière au départ du Château d’Arche, Grand Cru Classé de Sauternes. Il vous faudra compter 3 heures de votre temps, vous participerez à la mise en place du ballon afin d’embarquer avec le pilote Sarladais, Paul Henri Carail et son équipe. L’heure de décollage sera communiquée quelques jours avant le vol suivant la météo.

C’est en survolant les crus mythiques de Sauternes que nous vous ferons déguster le Château d’Arche, Grand Cru Classé, 1855. CONDITIONS :

– Départ soit au lever soit au coucher du soleil

– Prévoir une tenue décontractée sans talons hauts ni chaussures ouvertes

– Mesurer plus d’1m50. En cas de mauvais temps ou de confinement, nous vous proposerons d’autres dates ou un remboursement. Michaël BOUDOT – www.mkb.photos

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauternes Autres Lieu Sauternes Adresse Ville Sauternes