Vol en hélicoptère sur Mâcon Charnay-lès-Mâcon, 22 octobre 2022, Charnay-lès-Mâcon.

Vol en hélicoptère sur Mâcon

Aérodrome de Charnay-lès-Mâcon Chemin de l’aérodrome Charnay-lès-Mâcon Sane-et-Loire Chemin de l’aérodrome Aérodrome de Charnay-lès-Mâcon

2022-10-22 – 2022-10-23

Chemin de l’aérodrome Aérodrome de Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Sane-et-Loire

EUR 150 299 FLY FOR YOU est une compagnie aérienne Française, spécialisée dans l’organisation de baptême de l’air pour le grand public et les Entreprises mais c’est avant tout une histoire de famille et de passion.

Passion partagée avec nos passagers qui sont accompagnés et écoutés avant de vivre un moment exceptionnel lors d’un des vols proposés.

Que ce soit un baptême (une première fois) ou pas, le panel des vols en hélicoptère proposé, de 48 à 96 kilomètres, permet à chacun de trouver la formule adaptée à ses envies et à son budget.

Venez découvrir Mâcon et ses merveilles vues du ciel…

contact@flyforyou.fr +33 4 77 76 71 71 https://flyforyou.fr/

Chemin de l’aérodrome Aérodrome de Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon

dernière mise à jour : 2022-10-12 par