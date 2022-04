VOL D’USAGE Puisserguier, 23 avril 2022, Puisserguier.

VOL D’USAGE Puisserguier

2022-04-23 – 2022-04-23

Puisserguier Hérault Puisserguier

6 EUR Vol d’usage : duo de cirque pour sangles aériennes et vélo acrobatique sous chapiteau.

C’est une histoire banale, la banale histoire d’un homme sortant de chez lui au petit matin, vélo à la main. C’est un souvenir que nous avons tous. C’est une gamelle, une belle gamelle. On se relève pour se rassoir sur le bord du trottoir. Ou quelque chose comme ça… La mémoire, après un accident, revient de loin, par petits bouts. Alors il faut du temps pour raconter comment on s’est mis à voler. Bref, ce sont deux hommes qui tournent en rond, pour vous raconter ce dont ils ne se souviennent plus très bien.

Comment faire voler un vélo ?

C’est de cette question originelle, venue comme une impulsion, qu’est né le projet et l’envie de le créer ensemble. Très vite, la rencontre du vélo acrobatique et des sangles aériennes semble évidente. C’est le début d’un véritable défi. Comment inventer un vocabulaire liant les sangles, discipline dont l’imagerie est la démonstration spectaculaire de la force en travaillant généralement sur la verticalité, et celle du vélo acrobatique, discipline d’équilibre tournant sur un plateau horizontal ? Ainsi naît une véritable recherche sur l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport au sol et à la pesanteur.

Tout public dès 5 ans

Vol d’usage / Cie.Quotidienne

Générique et Mentions de production

Vol d’usage

Duo de cirque pour sangles aériennes et vélo acrobatique sous chapiteau

De et avec Jean Charmillot et Jérôme Galan

Regard extérieur Marc Vittecoq

Création musicale Yannick Tinguely

Costumes Emily Cauwet-Lafont

Création lumières Lydie Del Rabal

Création son Thomas Mirgaine

Régies lumières et son (en alternance) Zélie Abadie, Anthony Caruana, Paul Galeron, Pierre Maheu, Thomas Mirgaine, Pascale Renard

Administration Valérie Binn

Production, diffusion Virginie Ferrere

Production Cie.Quotidienne Coproduction Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz) Résidences Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz) Soutiens République et Canton du Jura, Loterie Romande, OARA, Centre National des Arts du Cirque (Châlons-en-Champagne), Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, Ecole de Cirque de Bordeaux, Circosphère (Delémont), Commune mixte de Val Terbi, Village de Vicques

Tarifs Pass :

Pass Famille : 1 Parent + 1 Enfant (9€+5€) = 14€

Pass Famille : 2 Parents + 2 Enfants (2×9€+2×5€) = 28€ (+ 5€ par enfant supplémentaire à réserver au guichet ou par téléphone uniquement

Puisserguier

