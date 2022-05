“Vol de Nuit” – Félicien Brut & Thibaut Garcia Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Le festival de Musique de Sully et du Loiret est né en 1973 de la volonté de mélomanes de la Ville de Sully-sur-Loire. Ces amoureux de musique posent les premières pierres de ce qui est devenu, au fil des ans, un rendez-vous artistique incontournable dans le paysage musical français. Félicien Brut est devenu, en quelques années, le représentant de l'accordéon de la nouvelle génération de musiciens classiques français, défendant ardemment le caractère polymorphe de son instrument et suscitant la création d'un nouveau répertoire lui étant dédié en musique de chambre et avec orchestre. Guitariste d'origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il débute l'apprentissage de la guitare à l'âge de 7 ans. Il y obtient son prix de guitare dans la classe de Paul Ferret. "Vol de Nuit" – Félicien Brut & Thibaut Garcia est un événement organisé par le Département du Loiret, qui aura lieu le 11 juin à partir de 20h30 dans l'église Sainte-Jeanne-d'Arc à Gien.

