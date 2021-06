« Vol au vent » Ateliers cerfs-volants pour enfants Lion-sur-Mer, 2 août 2021-2 août 2021, Lion-sur-Mer.

« Vol au vent » Ateliers cerfs-volants pour enfants 2021-08-02 11:30:00 – 2021-08-02 12:30:00 Place du 18 juin Galerie Trianon

Lion-sur-Mer Calvados

Quelle joie de pouvoir fabriquer son propre cerf-volant et le tester sur la plage de Lion sur mer !

Durant cet atelier, à deux pas de la digue de Lion sur mer, les enfants réaliseront un cerf-volant adapté à leur âge : assemblage des éléments, compréhension des conditions d’envol, test sur la plage…Et en plus, chacun repartira avec son cerf-volant !

Matériel fourni et encadrement par un moniteur diplômé.

LE MATIN : 2 ateliers pour construction et mise en vol, d’une durée d’une heure, réservés aux enfants de 4 à 7 ans, accompagné d’un adulte.

L’APRES-MIDI : 1 atelier pour construction et mise en vol, d’une durée de 2 heures pour les enfants de 8 à 12 ans.

Informations pratiques :

Décharge à remplir auprès de l’animateur si l’enfant n’est pas accompagné.

Conditions sanitaires : groupes limités à 10 enfants, gel à disposition, masque recommandé pour les plus de 11 ans.

Tarif pour les 4-7 ans : 6 euros. Pour les 8-12 ans : 8,50 euros.

