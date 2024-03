Voka Gentle en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… The Flaming Lips, Radiohead & Animal Collective

VOKA GENTLE (22h00)

(Alternative – Yutacan Records – Londres, UK)

Entouré d’une multitude de claviers dont ils testent les limites avec une créativité presque enfantine, le trio londonien Voka gentle pratique une pop psychédélique qui rappelle les univers fantaisistes d’Animal Collective et de Dirty Projectors. Composé des jumelles Ellie et Imogen Mason et de William J. Stokes, le groupe a notamment collaboré avec le chanteur des Flaming Lips, Wayne Coyne, dans un deuxième album acclamé par la critique paru en 2021, WHIRRING!. Voka Gentle revient sur le devant de la scène en 2023 avec un nouveau single captivant, Sympathizer, et part cette année en tournée accompagné d’un batteur. La promesse de belles explorations pop !

FFO / Si vous aimez : Animal Collective, Dirty Projectors, Flaming Lips

———————————

Mardi 23 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Voka Gentle en concert au Supersonic (Free entry)