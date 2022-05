VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE Sète, 22 juillet 2022, Sète.

VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE Sète

2022-07-22 – 2022-07-22

Sète Hérault

Voix vives de Méditerranée en Méditerranée du 22 au 30 juillet 2022

VOIX VIVES, est une invitation faite au public de découvrir ou mieux connaître la poésie méditerranéenne contemporaine, de s’emparer d’un imaginaire poétique et littéraire attaché à une géographie, à des territoires, d’en découvrir et d’en partager les cultures.

Rendre la poésie accessible à tous En plein c½ur de Sète, ville de Paul Valéry et de Georges Brassens, le Festival se tiendra du 22 au 30 juillet 2022 avec pour volonté de rendre la poésie accessible à tous par la gratuité, par la diversité des manifestations proposées et par son installation dans les lieux du quotidien.

Pendant 9 jours, de nombreux lieux du quotidien sont investis par le Festival (rues, places, jardins – publics et privés -port, bateaux…), pour accueillir de nombreux rendez-vous poétiques et musicaux de 10h à minuit.

Des ateliers d’écriture et des rencontres poétiques en langue des signes

Des ateliers d’écriture pour tous les publics sont proposés par des associations, des artistes, avec la participation des poètes invités. Installés dans des jardins, dans les rues, ils sont d’accès gratuit. Chaque jour, des rencontres poétiques en langues des signes en direction des publics sourds(et de tous les publics) pour lesquels les textes des poètes invités sont traduits grâce à la collaboration des associations Arts Résonances et Des’L.

La Place du Livre

Sur la Place Léon Blum (devant la Mairie)/l Marché de la poésie réunit plus de 100 éditeurs. Lieu d’échanges et de rencontres avec les poètes et les publics, il accueille chaque jour de nombreuses manifestations poétiques et musicales.

Des publications en soutien à la poésie contemporaine

VOIX VIVES soutient la poésie contemporaine avec la publication de plusieurs ouvrages réalisés en 3 collaboration avec deux éditeurs présents sur la Place du Livre : – Anthologie du Festival, avec les éditions Bruno Doucey – Deux recueils consacrés à deux poètes invités par les éditions Al Manar.

Au fil de l’eau

Chaque jour, des lectures gratuites en bateau (voiles latines, barques à rames…) en collaboration avec des associations sétoises.

Parmi les poètes invités / Chawki Abdelamir (Irak) Démosthène Agrafiotis (Grèce) Jeanne Benameur (France) Ana Blandiana (Roumanie) Antoine Boulad (Liban) SaafaFahti (Egypte) Alain Freixe(France) Bluma Finkelstein (Israël) Acoyani Guzmán (La Méditerranée dans le monde, Mexique/Espagne) Imasango (La Méditerranée dans le monde, Nouvelle-Calédonie) Abdellatif Laâbi (Maroc) Claudie Lenzi (France) Ibrahima Amadou Niang (La Méditerranée dans le monde, Sénégal) Eric Sarner (France) Maisoun Shukair (Syrie) Yvan Tetelbom (Algérie / France) Nida Younès (Palestine)



Les spectacles et concerts

Tous les soirs, des concerts et des spectacles sont à découvrir en accès gratuit (seuls deux sont d’accès payants). Des musiciens, invités en résidence pendant tout le Festival, accompagnent les poètes lors de lectures musicales.

La prochaine édition proposera plus de 680 rencontres poétiques et musicales, au rythme de plus de 75 rendez-vous quotidiens dans des jardins, publics ou privés, sur les places, dans les rues elles-mêmes transformées pour quelques jours en jardins, sur le brise-lames, au Théâtre de la Mer, en bateau….

+33 4 99 04 72 51 http://www.sete.voixvivesmediterranee.com/

Sète

