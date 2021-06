Paris CRL10 Paris VOIX SUR BERGES – LE FESTIVAL CHORAL 2021 CRL10 Paris Catégorie d’évènement: Paris

26ème édition, 25ème anniversaire ! UN DES PLUS GRANDS RASSEMBLEMENTS DE CHORALES DE FRANCE Dimanche 27 juin, 14h > 20h, berges du canal St-Martin, Paris 10 Malgré les complications dues au Covid19, plus de 60 chorales ont décidé de braver les doutes et les appréhensions pour se retrouver et partager leur joie du chant après tant de mois d’arrêt ou d’ateliers en visioconférence … Prenant en compte l’ensemble des recommandations et obligations des autorités, toute l’équipe des Voix sur Berges est ravie de vous accueillir enfin à nouveau sur les berges du Canal St Martin ! Tous les styles, tous les âges, toutes les tailles, tous les répertoires, toutes les expressions sont de mise. Vous aussi ,venez masqués mais les oreilles grandes ouvertes et devenons un véritable « cluster de musique » ! Les quais du canal St-Martin sont piétons dans le cadre de l’opération «Paris respire». Métros : Colonel Fabien / Gare de l’Est / République / voixsurberges.com Événements -> Festival / Cycle CRL10 116 quai de Jemmapes Paris 75010

