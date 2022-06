Voix solidaires, 10 juin 2022, .

Voix solidaires

2022-06-10 – 2022-06-10

25 15 duos, trios et ensembles de l’opéra : Le nozze di Figaro,, la Traviata, les contes d’Hoffmann, Guillaume Tell…



Un évènement musical et solidaire et exceptionnel avec Julie Robard-Gendre, Norah Amsellem, Marion Lebègue, Amélie Robins, Jennifer Michel, Fabienne Conrad, Emilie Rose Bry, Jean-François Vinciguerra, Rémy Bres et bien d’autres artistes encore !

Le 10 juin à l’Opéra de Marseille, plus de 50 artistes de la grande scène lyrique nationale et internationale interpréteront les plus beaux airs

