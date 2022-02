Voix étranges Marseille 6e Arrondissement, 20 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Voix étranges Musicatreize 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

2022-04-20 20:00:00 – 2022-04-20 Musicatreize 53 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert Musicatreize



Personnage le plus énigmatique de l’histoire de la musique, Carlo Gesualdo est autant connu pour sa musique fascinante que pour sa folie et ses crimes. Il n’a cessé de susciter aux XXe et XXIe siècles romans, films et oeuvres musicales.



Parmi ces dernières, deux pièces qui s’inspirent librement des harmonies ou même des textes de Gesualdo, ont été écrites pour l’Ensemble Musicatreize à une dizaine d’années d’intervalle : Tombeau de Gesualdo de Denis Levaillant et O Strana Morte de Philippe Gouttenoire.



Une vocalité particulière découle de ces pièces où harmonie et timbre se mêlent

étrangement. Une première pièce de Steven Gerber est également proposée dans ce concert.



Ensemble Musicatreize, Direction Roland Hayrabedian

