Voix et Choeur : Stage de chant individuel et polyphonique Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: 29380

Bannalec

Voix et Choeur : Stage de chant individuel et polyphonique Bannalec, 17 juillet 2022, Bannalec. Voix et Choeur : Stage de chant individuel et polyphonique Salle Auguste Salaün 22 Rue Saint-Lucas Bannalec

2022-07-17 09:00:00 – 2022-07-22 19:30:00 Salle Auguste Salaün 22 Rue Saint-Lucas

Bannalec 29380 Un stage pour s’initier ou développer la pratique du chant

en individuel (technique vocale et interprétation)ou collectif (chant choral). Ouvert à tous (avec ou sans expérience) pour tout style de chant.

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique. Pour le chant choral : Jeux vocaux et mise en pratique des techniques à partir d’un répertoire (chants d’ici et d’ailleurs) proposé lors du stage. Pour le chant individuel : Travail vocal individuel en petit groupe. Chaque chanteur apporte ses partitions, ses souhaits de chants, et choisit avec l’aide du professeur un répertoire adapté.? Au cours du stage, chaque stagiaire prépare un ou plusieurs chants en soliste et/ou en duo, trio selon affinités… l’un d’eux sera interprété lors du spectacle de fin de stage. Choristes et chanteurs individuels se produisent ensemble en fin de stage. Renseignements et inscriptions auprès d’IZEL Art et Bien-être izelartetbienetre@gmail.com +33 6 08 16 46 10 Un stage pour s’initier ou développer la pratique du chant

