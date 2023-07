Voix en partage Opéra Comique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Voix en partage Opéra Comique Paris, 23 septembre 2023, Paris. Du vendredi 22 septembre 2023 au samedi 01 juin 2024 :

samedi

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Découvrir le répertoire lyrique dans le public, c’est bien, mais le pratiquer en chantant, c’est encore mieux ! Venez le comprendre et l’interpréter lors de ces ateliers participatifs, à partir de 6 ans. En écho aux opéras de la saison, La Fille de Madame Angot, Fantasio, L’Autre Voyage, L’Heure Espagnole et Armide. Nous proposons ces ateliers participatifs avec une pianiste et une cheffe de chœur. Opéra Comique Place Boieldieu 75002 Paris Contact : https://www.opera-comique.com/fr/recherche?combine=voix%20en%20partage&sort_bef_combine=created_DESC billetterie@opera-comique.com https://www.opera-comique.com/fr/recherche?combine=voix%20en%20partage&sort_bef_combine=created_DESC

