Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Voix du Pays Basque et de Russie Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Voix du Pays Basque et de Russie Bayonne, 8 août 2021, Bayonne. Voix du Pays Basque et de Russie 2021-08-08 20:00:00 – 2021-08-08 22:00:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne EUR 16 16 Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg.

Yulia Khutoretskaya, direction

Le Chœur d’Hommes Basque Anaiki.

Jean-Marie Guezala, direction Chants sacrés basques, liturgie et chœurs orthodoxes russes,

chants traditionnels du Pays Basque et de Russie. Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg.

Yulia Khutoretskaya, direction

Le Chœur d’Hommes Basque Anaiki.

Jean-Marie Guezala, direction Chants sacrés basques, liturgie et chœurs orthodoxes russes,

chants traditionnels du Pays Basque et de Russie. +33 5 59 46 09 00 Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg.

Yulia Khutoretskaya, direction

Le Chœur d’Hommes Basque Anaiki.

Jean-Marie Guezala, direction Chants sacrés basques, liturgie et chœurs orthodoxes russes,

chants traditionnels du Pays Basque et de Russie. toison d art dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville 43.49848#-1.45485