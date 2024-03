Voix d’Or Slaves Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac, jeudi 15 août 2024.

Voix d’Or Slaves Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours prestigieux vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier.

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 21:00:00

fin : 2024-08-15 22:20:00

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine v.spectacle@hotmail.fr

