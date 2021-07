Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Voix des sirènes Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Voix des sirènes Halle aux Grains, 25 mars 2022, Toulouse. Voix des sirènes

Halle aux Grains, le vendredi 25 mars 2022 à 20:00

### Les grands concerts symphoniques L’un fit sensation en évoquant le chant des sirènes dans ses Nocturnes. L’autre écrivit l’histoire de la modernité musicale. Debussy et Stravinski se croisèrent au gré des chefsd’oeuvre qu’ils livrèrent pour l’orchestre. Le dialogue de ces deux géants est l’un des temps forts de cette nouvelle année franco-russe. **Tugan Sokhiev** / Direction **José Antonio Sainz Alfaro** / Chef de choeur ### Programme **Claude Debussy **Nocturnes, triptyque symphonique avec choeur de femmes **Igor Stravinski**Pulcinella, suite de ballet Petrouchka (version 1947), scènes burlesques en quatre tableaux ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct/saison-2021-2022?oaq%5Buid%5D=5694520) ![]() ### Infos pratiques Vendredi 25 mars de 20h à 22h

Tarifs : 5€ à 65€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:59:00

