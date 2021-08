VOIX DES OUTRE-MER, chant Église Saint-Merry, 14 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 août 2021

de 16h à 18h

gratuit

Chant lyrique – Pièces d’Antonio Vivaldi, Georg Fredrich Haendel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Jacques Offenbach, Andrew Lloyd Webber et Beyoncé

LES VOIX DES OUTRE-MER

Candice Albardier, soprano

Axelle Saint-Cirel, mezzo-soprano

Ludivine Turinay, soprano

Alix Pétris, contre-ténor

Avec la participation de Florent Hu, piano



Fabrice di Falco, contre-ténor

Le contre-ténor Fabrice di Falco, Chevalier de la Légion d’honneur, est né en Martinique à Fort-de-France. Premier Prix du Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt en 1999, et élève de Rachel Yakar au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il est fréquemment invité dans des Productions d’Opéras Baroques et d’Opéras Contemporains en France et à l’étranger. Il se produit en récital soliste également dans des Festivals internationaux où son timbre particulier lui permet de chanter pour différentes têtes couronnées comme sa Majesté la Reine du Danemark au Palais de Fredensborg et, depuis 2005, pour Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Saïd avec l’Orchestre omanais dans un programme autour des castrats . Son spectacle « One Vocal Show » rend hommage de Farinelli au Roi de la pop, avec le Di Falco quartet et a conquis le public ainsi que les critiques avec ces airs baroques version jazz très surprenants.

Fabrice di Falco continue, par sa voix, à être l’ambassadeur de la musique métissée à travers les opéras , les concerts, les galas caritatifs et les masterclasses qu’il donne aux élèves curieux des voix d’hommes aigües dans tous les styles musicaux.

En 2016, le contre-ténor interprétait le rôle titre, celui du Roi Obéron, dans A Midsummer Night’s Dream de Benjamin Britten à l’Opéra de Metz après avoir reçu un triomphe du public du Teatro Colon de Buenos Aires dans une mise en scène de Paul-Émile Fourny ainsi que dans une mise en scène du clown Slava Polounine à Dubaï et Oman. Fabrice di Falco, artiste exclusif chez Sony Classical and Jazz, a représenté la France aux cotés de Manu Dibango et Ray Lema , aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en août 2016 dans un programme avec l’Orchestre Symphonique du Brésil. Son nouveau disque chez Sony surprend par son audace de recréer le Stabat Mater de Vivaldi en version jazz.

« Di Falco est une voix intrigante décalée par rapport aux modèles habituels. Avec une voix qui glisse étrangement du baryton au soprano, il est aussi à l’aise pour chanter Bach que pour chanter avec le saxophoniste de jazz Manu Dibango. « J’ai été choqué par la différence entre son physique et sa voix cristalline et aiguë », a rappelé Jaroussky. « Il avait ce visage beau et androgyne, et une voix comme Barbara Hendricks. Dès que je l’ai entendu, j’ai eu l’étrange sentiment que je pouvais faire ça, aussi. J’ai su immédiatement que c’était ce que je voulais faire de ma vie. »

– Article publié dans le New York Times par la journaliste Fernanda Eberstat et intitulé « Who can resist a man who sings like a woman » dans lequel Philippe Jaroussky parle de Fabrice Di Falco

Concerts -> Classique

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) / 1, 11 (Hôtel de Ville) A, B, D (Châtelet)



Contact :Accueil Musical concerts@saintmerry.org https://saintmerry.org/concerts/samedi-14-aout-2021-voix-des-outre-mer/ https://www.facebook.com/events/4230214580390584

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-08-14T16:00:00+02:00_2021-08-14T18:00:00+02:00

Voix des Outre-mer