Voix des diasporas

2022-07-02 – 2022-07-02

Un spectacle musical et poétique qui retrace l’histoire des diasporas. Au cours de leurs nombreux déplacements, celles-ci ont été ouvertes aux échanges interculturels et perméables aux pratiques musicales de leurs pays d’accueil tout en conservant une grande partie de leurs identités et de leurs traditions.

Les chants qui en sont issus se sont transmis pour la plupart de génération en génération. Ils relatent des histoires du quotidien des femmes d’antan, de l’amour au mariage, de la peur à la nostalgie née à leur exil ou encore de la compassion à l’égard de leurs compagnons d’infortune itinérants à l’exemple des tsiganes.



Ce spectacle s’articule autour de diverses escales géographiques : Espagne, Turquie, Grèce, Bulgarie, Algérie, Roumanie, Pologne, Etats-Unis… Voyage également linguistique grâce à l’expression de cinq langues et temporel avec une traversée des siècles qui prend naissance dans l’Antiquité, se poursuit au Moyen-Âge pour s’achever au XXe siècle.



Yaël, chant – clarinette

François Collombon, percussions

Charles Rappoport, violon – mandoline

Gheorghe Ciumasu, accordéon

Matis Regnault, contrebasse

